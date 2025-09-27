В Подмосковье обстреляли автобус

Как рассказали в ведомстве, в дежурную часть поступило сообщение о повреждении стекла автобуса. При проверке полицейские установили, что в районе автостанции на улице Курзенкова между водителем и еще одним мужчиной возник конфликт. В ходе перепалки нарушитель несколько раз выстрелил в сторону транспортного средства. Информация о пострадавших не поступала.