22 новеньких iPhone 17 и Apple Watch Ultra «застряли» на границе: Гражданка Украины попыталась вывести из Молдовы дорогостоящую технику без декларации

На женщину составили протокол о нарушении таможенных правил, гаджеты изъяты.

Источник: Комсомольская правда

Украинку задержали при попытке вывезти из Молдовы 22 iPhone 17 и Apple Watch Ultra.

На пункте пропуска «Маяки-Паланка-Удобное» сотрудники Одесской таможни пресекли попытку незаконного ввоза партии дорогостоящей электроники. Как сообщили в ведомстве, гражданка Украины пыталась провезти через границу 22 новых iPhone 17 различных моделей, а также смарт-часы Apple Watch Ultra без уплаты таможенных платежей.

Запрещённый груз обнаружили во время досмотра рейсового автобуса «Кишинев-Одесса». При проверке багажа пассажиров внимание инспекторов привлек чемодан, в котором и оказались новейшие устройства.

По факту нарушения был составлен протокол о несоблюдении таможенных правил. Вся техника изъята. В Одесской таможне уточнили, что окончательная стоимость гаджетов будет определена после проведения товароведческой экспертизы. По предварительным оценкам, сумма может составлять десятки тысяч долларов США.

