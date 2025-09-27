22 новеньких iPhone 17 и Apple Watch Ultra «застряли» на границе: Гражданка Украины попыталась вывести из Молдовы дорогостоящую технику без декларации

Украинку задержали при попытке вывезти из Молдовы 22 iPhone 17 и Apple Watch Ultra.
На пункте пропуска «Маяки-Паланка-Удобное» сотрудники Одесской таможни пресекли попытку незаконного ввоза партии дорогостоящей электроники. Как сообщили в ведомстве, гражданка Украины пыталась провезти через границу 22 новых iPhone 17 различных моделей, а также смарт-часы Apple Watch Ultra без уплаты таможенных платежей.
Запрещённый груз обнаружили во время досмотра рейсового автобуса «Кишинев-Одесса». При проверке багажа пассажиров внимание инспекторов привлек чемодан, в котором и оказались новейшие устройства.
По факту нарушения был составлен протокол о несоблюдении таможенных правил. Вся техника изъята. В Одесской таможне уточнили, что окончательная стоимость гаджетов будет определена после проведения товароведческой экспертизы. По предварительным оценкам, сумма может составлять десятки тысяч долларов США.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Пенсионерка из Кишинева продает вещи из дома за копейки: «Пенсии не хватает, но главное, чтобы был мир на Земле, а остальное — но я не на такую старость рассчитывала».
Корреспондент «КП» в Молдове поговорил с 70-летней Валентиной, у которой пенсия всего три тысячи леев (далее…).
Не спешите покупать евро и доллары: Как жителям Молдовы самостоятельно проверить валюту на подлинность.
У граждан Молдовы сохраняется интерес к иностранной валюте (далее…).
Не весь урожай яблок из-за блокирования партией ПАС российских рынков гниет на обочинах: Почему румынским перевозчикам разрешили зарабатывать на доставке части молдавской продукции в РФ.
Садоводы выкорчевывают свои плантации, потому, что не верят в будущее отрасли (далее…).