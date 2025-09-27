Ричмонд
Гладков сообщил о ракетном обстреле Белгорода со стороны ВСУ

По предварительным данным, пострадавших нет.

Источник: Аргументы и факты

Город Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших нет.

В результате удара осколками повреждены 10 автомобилей, выбиты окна на двух этажах многоквартирного дома, а также разрушено остекление коммерческого помещения. Информация о последствиях уточняется, написал Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее также сообщалось, что в Волгограде при падении обломков одного из беспилотников были повреждены два нестационарных торговых объекта.