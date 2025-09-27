Прогулка с подругой в живописном месте обернулась бедой: мужчина сорвался со склона на «Красных скалах»

Госкомитет по ЧС напоминает, что это уже третий случай падения людей на «Красных скалах» в этом году, и один из них закончился трагедией. Спасатели призывают туристов носить удобную нескользящую обувь, не подходить близко к обрывам и быть особенно внимательными в условиях непогоды.