Прогулка с подругой в живописном месте обернулась бедой: мужчина сорвался со склона на «Красных скалах»

Спасатели Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям эвакуировали 32-летнего жителя Стерлитамака, который сорвался со скалы в популярном у туристов месте «Красные скалы» в Нуримановском районе. Инцидент произошел сегодня вечером.
По информации председателя ГК ЧС Кирилла Первова, мужчина гулял с подругой в живописной местности, когда по неосторожности оступился и пролетел вниз по склону около 40 метров. Как отметили спасатели, дождливая погода сделала скальные поверхности особенно опасными — размокшая почва стала скользкой и неустойчивой.
На место происшествия прибыли спасатели и медики. С использованием альпинистского снаряжения они спустились к пострадавшему, оказали первую помощь, зафиксировали его на жестких носилках и транспортировали до автомобиля скорой помощи.
Госкомитет по ЧС напоминает, что это уже третий случай падения людей на «Красных скалах» в этом году, и один из них закончился трагедией. Спасатели призывают туристов носить удобную нескользящую обувь, не подходить близко к обрывам и быть особенно внимательными в условиях непогоды.
