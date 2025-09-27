Ричмонд
+21°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В районе Солнцево курьер на электровелосипеде сбил шестилетнего ребенка

На улице Богданова в районе Солнцево на западе столицы курьер на электровелосипеде сбил шестилетнего ребенка. Об этом в субботу, 27 сентября, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

На улице Богданова в районе Солнцево на западе столицы курьер на электровелосипеде сбил шестилетнего ребенка. Об этом в субботу, 27 сентября, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Нарушителя оперативно задержали сотрудники ведомства. 24-летнего курьера доставили в отдел полиции для разбирательств.

— Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали мужчину, подозреваемого в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал несовершеннолетний ребенок, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

В начале июня похожий инцидент произошел на юге Москвы, где курьер на электровелосипеде врезался в пятилетнего мальчика. От удара ребенок упал на тротуар. Впоследствии мальчика доставили в медучреждение. К установлению обстоятельств этого инцидента подключилась столичная прокуратура, которая поставила на контроль привлечение мужчины к ответственности.