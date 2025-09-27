В районе Солнцево курьер на электровелосипеде сбил шестилетнего ребенка

В начале июня похожий инцидент произошел на юге Москвы, где курьер на электровелосипеде врезался в пятилетнего мальчика. От удара ребенок упал на тротуар. Впоследствии мальчика доставили в медучреждение. К установлению обстоятельств этого инцидента подключилась столичная прокуратура, которая поставила на контроль привлечение мужчины к ответственности.