В районе Солнцево курьер на электровелосипеде сбил шестилетнего ребенка

На улице Богданова в районе Солнцево на западе столицы курьер на электровелосипеде сбил шестилетнего ребенка. Об этом в субботу, 27 сентября, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Нарушителя оперативно задержали сотрудники ведомства. 24-летнего курьера доставили в отдел полиции для разбирательств.
— Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали мужчину, подозреваемого в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал несовершеннолетний ребенок, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
В начале июня похожий инцидент произошел на юге Москвы, где курьер на электровелосипеде врезался в пятилетнего мальчика. От удара ребенок упал на тротуар. Впоследствии мальчика доставили в медучреждение. К установлению обстоятельств этого инцидента подключилась столичная прокуратура, которая поставила на контроль привлечение мужчины к ответственности.