Неизвестный пырнул ножом ребенка ночью на набережной канала Грибоедова

Следователи заявили о нападении на малолетнего ребенка, оказавшегося без взрослых в ночь на 27 сентября на набережной канала Грибоедова. После этого он чудом выжил, его отвезли в больницу, где продолжают оказывать медицинскую помощь. О подробностях сообщили в пресс-службе СУ СК России по Петербургу.
— Неизвестный ударил пострадавшего колото-режущим предметом в живот, — уточнили в ведомстве.
Случившееся легло в основу уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас следователи бросили все силы на выяснения всех обстоятельств происшествия и розыск подозреваемого. Кроме того, они намерены установить, почему ребенок был один в ночное время суток.
