Неизвестный пырнул ножом ребенка ночью на набережной канала Грибоедова

Малолетний стал жертвой нападения в центре Северной столицы.

Источник: Комсомольская правда

Следователи заявили о нападении на малолетнего ребенка, оказавшегося без взрослых в ночь на 27 сентября на набережной канала Грибоедова. После этого он чудом выжил, его отвезли в больницу, где продолжают оказывать медицинскую помощь. О подробностях сообщили в пресс-службе СУ СК России по Петербургу.

— Неизвестный ударил пострадавшего колото-режущим предметом в живот, — уточнили в ведомстве.

Случившееся легло в основу уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас следователи бросили все силы на выяснения всех обстоятельств происшествия и розыск подозреваемого. Кроме того, они намерены установить, почему ребенок был один в ночное время суток.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала о жуткой аварии на Вантовом мосту. Volkswagen наехал на двух пешеходов, которые шли в сторону проспекта Обуховской Обороны. От мощного удара скончался мужчина, а его спутник — подросток — получил травмы.