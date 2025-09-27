Неизвестный пырнул ножом ребенка ночью на набережной канала Грибоедова

Следователи заявили о нападении на малолетнего ребенка, оказавшегося без взрослых в ночь на 27 сентября на набережной канала Грибоедова. После этого он чудом выжил, его отвезли в больницу, где продолжают оказывать медицинскую помощь. О подробностях сообщили в пресс-службе СУ СК России по Петербургу.