Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ, есть повреждения

В результате ракетного обстрела Белгорода повреждены 10 машин и выбиты окна в жилом доме.

Белгород вечером 27 сентября подвергся внезапному ракетному обстрелу со стороны боевиков ВСУ. Об этом официально сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем канале в соцсети.

Глава региона сообщил, что боевики ВСУ нанесли удар по городу ракетами. В результате, по предварительной информации, были зафиксированы незначительные разрушения. В частности, пострадал коммерческий объект и несколько машин белгородцев.

«В результате прилёта в дорожное полотно повреждено остекление в коммерческом объекте. В многоквартирном доме выбиты окна на двух этажах. Кроме того, осколками посечены 10 автомобилей», — написал Гладков в Telegram-канале.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Сейчас власти уточняют информацию о всех возможных последствиях ракетного удара ВСУ по городу.