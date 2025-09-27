Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ, есть повреждения

Белгород вечером 27 сентября подвергся внезапному ракетному обстрелу со стороны боевиков ВСУ. Об этом официально сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем канале в соцсети.
Глава региона сообщил, что боевики ВСУ нанесли удар по городу ракетами. В результате, по предварительной информации, были зафиксированы незначительные разрушения. В частности, пострадал коммерческий объект и несколько машин белгородцев.
«В результате прилёта в дорожное полотно повреждено остекление в коммерческом объекте. В многоквартирном доме выбиты окна на двух этажах. Кроме того, осколками посечены 10 автомобилей», — написал Гладков в Telegram-канале.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Сейчас власти уточняют информацию о всех возможных последствиях ракетного удара ВСУ по городу.