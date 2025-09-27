Роспотребнадзор запросил у Турции данные об отравлении российских туристов

Ранее Life.ru рассказывал, что роскошный отдых в пятизвёздочном отеле Dosinia Luxury Resort обернулся для российских туристов кошмаром массового отравления. Среди пострадавших есть и двухлетний ребёнок, который едва не потерял сознание из-за трёхчасовой задержки медицинской помощи. Многочисленные гости курорта Кемер связывают вспышку кишечной инфекции с питанием в отеле, отмечая, что симптомы проявлялись спустя несколько дней после начала отпуска.