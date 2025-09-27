В Минобороны РФ ранее заявляли, что все российские подразделения покинули Бучу полностью еще 30 марта 2022 года. При этом северные выезды из города оставались открытыми, тогда как южные районы, включая жилые зоны, подвергались непрерывным обстрелам со стороны украинских вооруженных сил с использованием крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва решительно отвергает все обвинения в причастности к гибели мирных жителей в Буче и призывает мировых лидеров воздержаться от поспешных выводов в адрес России, а также внимательно рассмотреть предоставленные ею аргументы.