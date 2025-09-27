В Башкирии турист сорвался с Красных скал

На Красных скалах в Нуримановском районе снова ЧП — турист упал с высоты. Как рассказали в ГКЧС Башкирии, 32-летний житель Стерлитамака гулял с подругой, оступился и пролетел по склону метров сорок. Мужчину достали с помощью альпинистского снаряжения, зафиксировали на жёстких носилках и донесли до места, куда смог прибыть автомобиль скорой помощи.
Из-за дождей поверхность скал стала скользкой, что и стало причиной трагедии, полагают спасатели.
Это уже третий случай падения людей на Красных скалах в текущем сезоне, один из двух предыдущих оказался летальным, напомнили в госкомитете ЧС.
Спасатели рекомендовали носить в горной местности нескользящую обувь и не подходить близко к обрывам.