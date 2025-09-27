ВСУ ударили по Белгороду ракетами

— Город Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В результате прилета в дорожное полотно повреждено остекление в коммерческом объекте. В многоквартирном доме выбиты окна на двух этажах. Кроме того, осколками посечены 10 автомобилей, — говорится в Telegram-канале Гладкова.