ВСУ ударили по Белгороду ракетами

Белгород был атакован ракетами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 27 сентября, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших нет.

— Город Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В результате прилета в дорожное полотно повреждено остекление в коммерческом объекте. В многоквартирном доме выбиты окна на двух этажах. Кроме того, осколками посечены 10 автомобилей, — говорится в Telegram-канале Гладкова.

В 18:48 по московскому времени в городе была объявлена ракетная опасность, которую отменили только в 19:12.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали ракетами поселок Белая Березка Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз отметил, что при вражеских ударах возникли возгорания, жилые дома и другие постройки были повреждены.

Позже стало известно, что число пострадавших от удара ВСУ по поселку Белая Березка Брянской области увеличилось до девяти человек, среди раненых есть ребенок.