Лавров заявил, что «евротройка» недоговороспособна в вопросе ядерной сделки с Ираном

«Это полная недоговороспособность по всем направлениям. Не дать два-три месяца для того, чтобы все-таки Иран смог в ходе переговоров получить устраивающие его условия дальнейшей работы и с МАГАТЭ, и с США — Иран был готов и до сих пор готов к диалогу, пусть и не к прямому, а опосредованному, и с так называемой “евротройкой” Иран регулярно общался», — сказал Лавров. Трансляция пресс-конференции главы МИД РФ после выступления на Генассамблее ООН ведется в telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.