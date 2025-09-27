Лавров обнаружил у Украины «политическую слепоту», говоря о ее границах

«Что касается границ Украины 2022 года, то, по-моему, уже никто не строит на этом планов. Стремление вернуться к этим границам — это политическая слепота и полное непонимание происходящего. Россия отстаивает свои законные интересы и права людей, которых, после переворота в Киеве, нацисты объявили террористами и нелюдями», — подчеркнул Лавров на пресс-конференции в ООН. Трансляция доступна на сайте МИД РФ.