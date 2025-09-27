В Курской области мирный житель пострадал при атаке украинского FPV-дрона

В селе Мокрушино Беловского района Курской области в результате атаки украинского FPV-дрона пострадал 63-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
По его словам, удар произошел вблизи частного дома. Пострадавший получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение правой голени.
Глава региона уточнил, что пострадавшему оказана первая медицинская помощь. В ближайшее время его планируют доставить в Курскую областную больницу для дальнейшего лечения.
Ранее сообщалось, что в Волгограде при падении обломков одного из беспилотников были повреждены два нестационарных торговых объекта.
