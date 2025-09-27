Ричмонд
+21°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курской области мирный житель пострадал при атаке украинского FPV-дрона

Пострадавший получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение правой голени.

Источник: АиФ

В селе Мокрушино Беловского района Курской области в результате атаки украинского FPV-дрона пострадал 63-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, удар произошел вблизи частного дома. Пострадавший получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение правой голени.

Глава региона уточнил, что пострадавшему оказана первая медицинская помощь. В ближайшее время его планируют доставить в Курскую областную больницу для дальнейшего лечения.

Ранее сообщалось, что в Волгограде при падении обломков одного из беспилотников были повреждены два нестационарных торговых объекта.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше