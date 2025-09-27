Ф тревожат заявления лидеров ЕС о возможной Третьей мировой войне, заявил Лавров.
Россия обеспокоена заявлениями некоторых политиков из стран ЕС и НАТО, которые рассматривают возможность третьей мировой войны как реальный сценарий. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Говоря о будущем, нельзя забывать об уроках прошлого, особенно в контексте того, что в Европе снова поднимает голову нацизм, а милитаризация продолжает набирать обороты — всё это под теми же антироссийскими лозунгами», — отметил Лавров. Он выразил особую тревогу по поводу того, что некоторые политические деятели, пришедшие к власти в Брюсселе и столицах ряда стран ЕС и НАТО, серьезно обсуждают возможность третьей мировой войны.
Лавров подчеркнул, что такие заявления подрывают усилия по установлению честного баланса интересов между всеми странами и грубо нарушают принцип суверенного равенства государств, который является основой международных отношений. «Именно это равенство — фундамент для формирования многополярного мира», — добавил он. Министр также отметил, что Россия не призывает к революциям и не агитирует против других стран. «Мы натерпелись от революций больше других. Мы просто призываем государства-члены ООН и её секретариат строго следовать принципам Устава организации, без двойных стандартов. Только тогда наследие отцов-основателей ООН останется непотраченной ценностью», — заключил Лавров.
Ранее Лавров уже подчеркивал, что Россия не рассматривает возможность нападения на государства НАТО, однако в случае агрессии в ее адрес готова дать решительный ответ. Он отмечал, что обвинения в подготовке Россией нападения на страны ЕС и альянса являются бездоказательными, а угрозы в адрес РФ со стороны западных политиков становятся все более частыми.