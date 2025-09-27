Лавров: Россию тревожат рассуждения западных лидеров о третьей мировой войне

Лавров подчеркнул, что такие заявления подрывают усилия по установлению честного баланса интересов между всеми странами и грубо нарушают принцип суверенного равенства государств, который является основой международных отношений. «Именно это равенство — фундамент для формирования многополярного мира», — добавил он. Министр также отметил, что Россия не призывает к революциям и не агитирует против других стран. «Мы натерпелись от революций больше других. Мы просто призываем государства-члены ООН и её секретариат строго следовать принципам Устава организации, без двойных стандартов. Только тогда наследие отцов-основателей ООН останется непотраченной ценностью», — заключил Лавров.