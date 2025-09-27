В Ростовской области в ДТП пострадал 14-летний водитель мопеда

В поселке Зимовники Ростовской области в субботу, 27 сентября, произошла серьезная авария. Как рассказали в ГАИ региона, 50-летний водитель «Хендая», по предварительным данным, не предоставил преимущества в движении и врезался в мопед. Двухколесным транспортом управлял 14-летний подросток. Он получил травмы и был госпитализирован.