Эвакуировано 250 человек: в крупном уфимском торговом комплексе вспыхнул пожар

В Уфе из-за пожара из ТРК «Галерея ART» эвакуировали 250 человек.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 27 сентября, в торгово-развлекательном комплексе «Галерея ART» на улице Чернышевского в Уфе произошло задымление в одном из ресторанов. По информации МЧС Башкирии, причиной инцидента послужило приготовление пищи в мангале, из-за чего сработала пожарная сигнализация.

Как сообщает пресс-служба ведомства, возгорание было оперативно ликвидировано сотрудниками заведения до прибытия пожарных подразделений. В целях безопасности из здания было эвакуировано 250 человек. Пострадавших в результате инцидента нет.

На месте работает дознаватель МЧС, который проводит проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

