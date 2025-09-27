Эвакуировано 250 человек: в крупном уфимском торговом комплексе вспыхнул пожар

Сегодня вечером, 27 сентября, в торгово-развлекательном комплексе «Галерея ART» на улице Чернышевского в Уфе произошло задымление в одном из ресторанов. По информации МЧС Башкирии, причиной инцидента послужило приготовление пищи в мангале, из-за чего сработала пожарная сигнализация.
Как сообщает пресс-служба ведомства, возгорание было оперативно ликвидировано сотрудниками заведения до прибытия пожарных подразделений. В целях безопасности из здания было эвакуировано 250 человек. Пострадавших в результате инцидента нет.
На месте работает дознаватель МЧС, который проводит проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.
