Лавров прокомментировал возможность отказа Турции от российского топлива

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил о своей уверенности в том, что Турция откажется от приобретения российской нефти. Переговоры между главой Белого дома и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом прошли в четверг в Вашингтоне. Президент США подчеркнул, что президент Турции обладает возможностью сыграть важную роль в разрешении конфликта на Украине, передает 360.ru.