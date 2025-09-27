Ричмонд
Лавров прокомментировал возможность отказа Турции от российского топлива

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва уважает позицию Турции по вопросам энергетического сотрудничества. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналистов о возможности отказа Анкары от импорта российского газа и нефти по запросу Соединенных Штатов.

Лавров заявил, что будет уважать решение Анкары даже в том случае, если Турция откажется от закупок российской нефти.

«Мы уважаем позицию Турецкой Республики и мы нисколько не сомневаемся, что Турецкая Республика уважает себя и свой народ», — сказал Лавров. Трансляция пресс-конференции главы МИД РФ после выступления на Генассамблее ООН ведется в telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил о своей уверенности в том, что Турция откажется от приобретения российской нефти. Переговоры между главой Белого дома и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом прошли в четверг в Вашингтоне. Президент США подчеркнул, что президент Турции обладает возможностью сыграть важную роль в разрешении конфликта на Украине, передает 360.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше