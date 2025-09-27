Лавров предупредил о последствиях попыток сбить летающие объекты над территорией РФ

По словам главы МИД РФ, попытки сбить летающие объекты в РФ приведут к серьезным последствиям.
Попытки сбивать летающие объекты в российском воздушном пространстве вызовут серьезные последствия для тех, кто совершает такие действия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Дрон, когда он летит не над нашей территорией, наверное, все вправе делать с этим дроном то, что считают нужным для обеспечения своей безопасности. Но если будут попытки сбивать любой летающий объект на нашей территории то, я думаю, люди серьезно пожалеют», — сказал Лавров. Трансляция пресс-конференции главы МИД РФ после выступления на Генассамблее ООН ведется в telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, в ходе пресс-конференции Лавров также заявил, что российская сторона не осуществляет ракетные или беспилотные удары по объектам, расположенным на территории европейских государств и стран НАТО. Как отметил глава МИД РФ, отдельные инциденты могут случиться, однако вооруженные силы РФ никогда не открывают прицельный огонь по данным целям намеренно.