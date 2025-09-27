Лавров предупредил о последствиях попыток сбить летающие объекты над территорией РФ

«Дрон, когда он летит не над нашей территорией, наверное, все вправе делать с этим дроном то, что считают нужным для обеспечения своей безопасности. Но если будут попытки сбивать любой летающий объект на нашей территории то, я думаю, люди серьезно пожалеют», — сказал Лавров. Трансляция пресс-конференции главы МИД РФ после выступления на Генассамблее ООН ведется в telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.