Армия РФ нанесла удар по лагерю ВСУ в Киевской области

В Киевской области был нанесен удар по тренировочному лагерю, где иностранные инструкторы проводили обучение украинских добровольцев. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Под удар попали три района Киевской области.

«Прилетело в какой-то модный тренировочный лагерь, где германские и британские инструкторы обучали украинских добровольцев на какой-то модный спецназ», — цитирует Лебедева РИА Новости. В результате удара поражены склады боеприпасов и техники в Броварском, Бориспольском и Васильковском районах региона.

Он также отметил, что под удар попали зоны концентрации резервов и логистические объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бучанском и Белоцерковском районах области. Это, по оценке Лебедева, снизило боеспособность украинских войск.

Ранее URA.RU рассказывало, как ВС РФ освобождают «третью столицу» Украины. Группировке «Запад» удалось удалось заснять многокилометровую линию обороны ВСУ в районе Купянска. Подробнее — в материале агентства.