В Уфе внезапно эвакуировали 250 человек из ресторана «Галерея Art»

В Уфе в ресторане торгово-развлекательного комплекса «Галерея Art» на улице Чернышевского из-за дымящегося мангала пришлось эвакуировать из здания 250 человек. На тревогу сработавшей пожарной сигнализации прибыли огнеборцы, обошлось без пострадавших. Об этом сообщается в telegram-канале МЧС Башкортостана.