Лавров поставил на место британского журналиста на пресс-конференции

«Мы находимся в здании ООН, и русский здесь официальный язык, как и английский. И поэтому я очень признателен всем вам, что вы с уважением относитесь к нашему праву и возможностям этот язык использовать», — сказал Лавров по-русски в ответ на просьбу журналиста Sky News говорить на английском языке. Трансляция пресс-конференции главы МИД РФ после выступления на Генассамблее ООН ведется в telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.