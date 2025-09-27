Лавров пригрозил Украине, пытающейся готовить провокации

Украина пожалеет о провокациях против РФ, заявил Лавров.
Россия осведомлена о попытках Украины устроить провокации, и в случае их реализации Киев «серьезно пожалеет». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.
«У нас работают как военная разведка, так и Служба внешней разведки, которые периодически раскрывают истинное лицо тех, кто пытается организовать такие провокации. Что касается ответа, думаю, сейчас гадать не имеет смысла. Однако если Киев действительно начнет предпринимать физические шаги, связанные с провокациями, они об этом очень серьезно пожалеют», — подчеркнул Лавров, комментируя возможные действия Украины под ложным флагом с целью обвинения России. Трансляция с его брифингом доступна на официальном сайте МИД РФ.
Ранее во время сессии Генассамблеи ООН украинские дипломаты проявили интерес к выступлению Сергея Лаврова, появившись в зале после его речи, однако никаких демаршей зафиксировано не было. Лавров также подчеркнул, что Россия не планирует нападать на страны НАТО, но готова дать жесткий ответ в случае агрессии, и предложил учредить Международный день борьбы с колониализмом.