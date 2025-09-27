Лавров пригрозил Украине, пытающейся готовить провокации

«У нас работают как военная разведка, так и Служба внешней разведки, которые периодически раскрывают истинное лицо тех, кто пытается организовать такие провокации. Что касается ответа, думаю, сейчас гадать не имеет смысла. Однако если Киев действительно начнет предпринимать физические шаги, связанные с провокациями, они об этом очень серьезно пожалеют», — подчеркнул Лавров, комментируя возможные действия Украины под ложным флагом с целью обвинения России. Трансляция с его брифингом доступна на официальном сайте МИД РФ.