Пошли за грибами и не вернулись: спасатели МЧС продолжают выводить из леса заблудившихся

В Калининградской области спасатели МЧС продолжают выводить из леса заблудившихся. Об этом в субботу, 27 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.
Накануне из лесного массива около посёлка Тихореченское под Балтийском спасли пожилую женщину, которая пошла за грибами и не смогла найти дорогу назад. На помощь ей были направлены сотрудники регионального поисково-спасательного отряда. Неустойчивая мобильная связь и отсутствие точных координат осложняли поиски потерявшейся.
Спасателям оказал содействие грибник. В результате женщина была найдена. Медицинская помощь ей не понадобилась.
В субботу сотрудники поисково-спасательного отряда искали заблудившуюся женщину у поселка Грибки под Гвардейском. Потерявшуюся благополучно вывели из леса.
64-летний житель Гусевского района ушёл за лисичками и до глубокой ночи плутал в лесу, пока его не обнаружили волонтёры.