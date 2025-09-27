Пошли за грибами и не вернулись: спасатели МЧС продолжают выводить из леса заблудившихся

Накануне из лесного массива около посёлка Тихореченское под Балтийском спасли пожилую женщину, которая пошла за грибами и не смогла найти дорогу назад. На помощь ей были направлены сотрудники регионального поисково-спасательного отряда. Неустойчивая мобильная связь и отсутствие точных координат осложняли поиски потерявшейся.