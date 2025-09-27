Ричмонд
Пошли за грибами и не вернулись: спасатели МЧС продолжают выводить из леса заблудившихся

Медицинская помощь потерявшимся не потребовалась.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области спасатели МЧС продолжают выводить из леса заблудившихся. Об этом в субботу, 27 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне из лесного массива около посёлка Тихореченское под Балтийском спасли пожилую женщину, которая пошла за грибами и не смогла найти дорогу назад. На помощь ей были направлены сотрудники регионального поисково-спасательного отряда. Неустойчивая мобильная связь и отсутствие точных координат осложняли поиски потерявшейся.

Спасателям оказал содействие грибник. В результате женщина была найдена. Медицинская помощь ей не понадобилась.

В субботу сотрудники поисково-спасательного отряда искали заблудившуюся женщину у поселка Грибки под Гвардейском. Потерявшуюся благополучно вывели из леса.

64-летний житель Гусевского района ушёл за лисичками и до глубокой ночи плутал в лесу, пока его не обнаружили волонтёры.