Запорожская область без света из-за атаки ВСУ

ВСУ оставили часть Запорожской области без электричества.
В Запорожской области произошло кратковременное отключение электроэнергии в результате атаки ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры. Специалисты уже ведут работы по переключению на резервные источники питания для скорейшего восстановления подачи света. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Прошу жителей населенных пунктов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение, оперативные бригады проводят переключение на резервные источники питания. Электроснабжение будет восстановлено в течение двух часов», — написал Балицкий в своем telegram-канале. В сообщении губернатора также уточняется, что удар ВСУ был нанесен по энергетическим объектам, а само отключение электроэнергии носит кратковременный характер.
Ранее, 23 сентября 2025 года, по Запорожской атомной электростанции уже был нанесен удар, в результате которого была повреждена высоковольтная линия электропередачи и станция перешла на резервные источники питания. Губернатор Балицкий неоднократно сообщал о подобных атаках на энергетическую инфраструктуру региона, подчеркивая угрозу для безопасности жителей и стабильности энергоснабжения.