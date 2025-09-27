Запорожская область без света из-за атаки ВСУ

«Прошу жителей населенных пунктов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение, оперативные бригады проводят переключение на резервные источники питания. Электроснабжение будет восстановлено в течение двух часов», — написал Балицкий в своем telegram-канале. В сообщении губернатора также уточняется, что удар ВСУ был нанесен по энергетическим объектам, а само отключение электроэнергии носит кратковременный характер.