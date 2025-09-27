Российские войска за сутки освободили три села: главное о спецоперации на 27 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что уже этой осенью Киев получит от Израиля два дополнительных комплекса противовоздушной обороны Patriot. Об этом глава государства сообщил в ходе брифинга, особо отметив, что израильский комплекс уже на протяжении месяца эффективно функционирует на украинской территории. Зеленский также подчеркнул, что Киев открыт к заключению отдельных контрактов на поставку различных видов вооружения, включая системы с большой дальностью действия.