Лавров: в Европе готовят войну против России

«Президент России не раз подчеркивал, что мы не позволим нарушать наши границы или воздушное пространство, особенно со стороны тех в Европе, кто прямо готовит войну против нас», — отметил Лавров на пресс-конференции, посвященной его участию в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция велась на официальном сайте ООН.