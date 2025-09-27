Ричмонд
Машина насмерть сбила женщину-пешехода на Киевском шоссе

Женщина-пешеход погибла в ДТП на территории ТиНАО. Об этом в субботу, 27 сентября, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

— По предварительным данным, на 63-м км Киевского шоссе водитель легкового автомобиля совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте. От полученных травм женщина-пешеход скончалась, — говорится в Telegram-канале ведомства.

На месте аварии работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Несколькими днями ранее один человек скончался в результате дорожной аварии на севере столицы. Инцидент произошел в Прибрежном проезде, в районе дома 5. По предварительным данным, столкнулись автомобили «Киа» и «Шевроле».