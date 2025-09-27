Ричмонд
+21°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров прокомментировал слова Трампа, сравнившего РФ с «бумажным тигром»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа, который ранее сравнил Россию с «бумажным тигром». Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что американский лидер позже отказался от своих слов.

Лавров назвал проявлениями публичной дипломатии слова президента США о «бумажном тигре».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа, который ранее сравнил Россию с «бумажным тигром». Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что американский лидер позже отказался от своих слов.

«Не за всеми высказываниями можно уследить, но я запомнил, что через день после того как этот термин был произнесен — “бумажный тигр” — через день президента Трампа спросили, считает ли он по-прежнему Россию “бумажным тигром”. Он ответил отрицательно», — сказал Лавров. Трансляция пресс-конференции главы МИД РФ после выступления на Генассамблее ООН велась в telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что неоднократно выражал свою позицию относительно различных высказываний Трампа. Кроме того, он подчеркнул, что в сфере публичной дипломатии используются разнообразные инструменты, методы и подходы.

Ранее глава Белого дома в своей социальной сети Truth Social выразил мнение, что действия России на территории Украины являются «бессмысленными», а также назвал Российскую Федерацию «бумажным тигром». Позже Трамп сообщил, что больше не намерен прибегать к данному выражению. Об этом он заявил во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает 360.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше