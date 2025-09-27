Лавров прокомментировал слова Трампа, сравнившего РФ с «бумажным тигром»

«Не за всеми высказываниями можно уследить, но я запомнил, что через день после того как этот термин был произнесен — “бумажный тигр” — через день президента Трампа спросили, считает ли он по-прежнему Россию “бумажным тигром”. Он ответил отрицательно», — сказал Лавров. Трансляция пресс-конференции главы МИД РФ после выступления на Генассамблее ООН велась в telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.