Балицкий: Запорожская область полностью обесточена после атаки ВСУ

Он отметил, что аварийные бригады уже работают над переключением на резервные линии.

Источник: Аргументы и факты

Вся территория Запорожской области осталась без электричества после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, речь идет о кратковременном отключении. Он отметил, что аварийные бригады уже работают над переключением на резервные линии.

Глава региона призвал жителей населенных пунктов, где отсутствует электроснабжение, сохранять спокойствие и проявить терпение. Балицкий уточнил, что подача электроэнергии будет восстановлена в течение ближайших двух часов.

Ранее сообщалось, что в Курской области мирный житель пострадал при атаке украинского FPV-дрона.