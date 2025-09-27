Балицкий: Запорожская область полностью обесточена после атаки ВСУ

Вся территория Запорожской области осталась без электричества после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, речь идет о кратковременном отключении. Он отметил, что аварийные бригады уже работают над переключением на резервные линии.
Глава региона призвал жителей населенных пунктов, где отсутствует электроснабжение, сохранять спокойствие и проявить терпение. Балицкий уточнил, что подача электроэнергии будет восстановлена в течение ближайших двух часов.
Ранее сообщалось, что в Курской области мирный житель пострадал при атаке украинского FPV-дрона.