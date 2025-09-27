Минобороны изменит список болезней для мобилизации

Этот проект расширяет количество болезней до 35, вместо прежних 26.
Минобороны России предложило расширить список заболеваний, при которых граждане, признанные ограниченно годными к военной службе, не смогут заключать контракт в случае мобилизации. Проект соответствующего нормативного акта размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, перечень болезней увеличится с 26 до 35 наименований. Нововведение должно скорректировать порядок приема на службу по контракту в особых условиях.
Документ сейчас проходит независимую антикоррупционную экспертизу. После завершения этой процедуры проект будет доработан с учетом поступивших замечаний и направлен на дальнейшее согласование в профильные инстанции. В случае утверждения новые правила вступят в силу с момента официального опубликования.
Кроме того Минобороны выступило с предложением установить срок начисления выплат гражданам, призванным по мобилизации, до даты передачи ими служебных обязанностей и должности. Соответствующая инициатива закреплена в проекте приказа, подготовленном руководителем ведомства.
Ранее Социальный фонд России предложил внести изменения в порядок назначения ежемесячных выплат на детей военнослужащих, проходящих срочную службу. Проект соответствующего административного регламента был размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.