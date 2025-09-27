Три человека ранены из-за ракетного обстрела Белгорода

Три жителя Белгорода пострадали в результате ракетного удара. Среди пострадавших — подросток и женщина, которые находились на улице в момент атаки, а также еще одна женщина, находившаяся внутри многоквартирного дома. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.