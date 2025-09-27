Три человека ранены из-за ракетного обстрела Белгорода

Пострадавшие получат медицинскую помощь.
Три жителя Белгорода пострадали в результате ракетного удара. Среди пострадавших — подросток и женщина, которые находились на улице в момент атаки, а также еще одна женщина, находившаяся внутри многоквартирного дома. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«ВСУ нанесли очередные удары по территории нашей области. За медицинской помощью обратились три мирных жителя. По предварительной информации, у всех пострадавших баротравмы. Бригады скорой доставляют их в медицинские учреждения», — сообщил Гладков в своем официальном telegram-канале.
Ранее Белгород уже подвергался ракетным обстрелам со стороны ВСУ — в одном из таких инцидентов пострадали пятеро мирных жителей, включая троих мужчин и одну женщину, получивших осколочные ранения. Тогда удар пришелся по коммерческому объекту города.