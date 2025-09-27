Британского политика задержали по возвращении из Москвы

В полиции Лондона сообщили, что сотрудники контртеррористического подразделения задержали в аэропорту Гатвик мужчину в возрасте около 70 лет и женщину в возрасте около 40 лет в соответствии с третьим разделом Закона о борьбе с терроризмом и охране государственной границы 2019 года. Позже политика с супругой отпустили без предъявления обвинений.