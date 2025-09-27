Запорожская область осталась без света

В результате удара, который произошел 23 сентября, была повреждена и отключена высоковольтная линия электропередачи «Днепровская», питающая Запорожскую АЭС. Станцию перевели на резервное питание от дизельных генераторов. По расчетам Международного агентства по атомной энергии, автономной работы генераторов хватит примерно на 20 дней. The Guardian со ссылкой на экспертов МАГАТЭ писала, что в случае выхода из строя дизельных генераторов на Запорожской АЭС может повториться сценарий с аварией на АЭС «Фукусима-1», на которой в 2011 году после цунами произошел расплав трех реакторов.