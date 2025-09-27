Ричмонд
Запорожская область осталась без света

Подконтрольная российским войскам часть Запорожской области временно осталась без электроэнергии, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Источник: Reuters

Как написал Балицкий в Telegram-канале, «кратковременное отключение» произошло в результате атаки на энергетические объекты. «Прошу жителей населенных пунктов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение», — добавил он. По его словам, электроснабжение будет восстановлено в течение двух часов.

В результате удара, который произошел 23 сентября, была повреждена и отключена высоковольтная линия электропередачи «Днепровская», питающая Запорожскую АЭС. Станцию перевели на резервное питание от дизельных генераторов. По расчетам Международного агентства по атомной энергии, автономной работы генераторов хватит примерно на 20 дней. The Guardian со ссылкой на экспертов МАГАТЭ писала, что в случае выхода из строя дизельных генераторов на Запорожской АЭС может повториться сценарий с аварией на АЭС «Фукусима-1», на которой в 2011 году после цунами произошел расплав трех реакторов.

