В Лондоне задержали британского политика, вернувшегося из Москвы

«Сотрудники контртеррористического подразделения задержали в аэропорту Гатвик мужчину в возрасте около 70 лет и женщину в возрасте около 40 лет. Задержание произошло в соответствии с третьим разделом Закона о борьбе с терроризмом и охране государственной границы 2019 года», — сообщает издание The Daily Telegraph со ссылкой на полицию Лондона.