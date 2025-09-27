Лидер Рабочей партии Великобритании и его жена задержаны в Лондоне после визита в Москву

Ранее полиция Армении задержала человека, подозреваемого в причастности к убийству главы общины Паракар Валоди Григоряна. Данное преступление связано с другим инцидентом, произошедшим в той же общине в феврале текущего года. В результате массовой драки, случившейся в Паракаре в феврале, погиб местный житель. В рамках расследования суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для брата погибшего Пайкара Григоряна. Напомним, глава местной общины Володя Григорян, который также являлся членом оппозиционной партии «Апрелу Еркир», был убит возле собственного дома в селе Паракар (Араратская область). В результате погиб также друг Григоряна — сотрудник уголовного розыска Араратского управления полиции Карен Абраамян.