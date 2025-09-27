Кубанский суд арестовал активы порта Туапсе

Как следует из определения, Генеральная прокуратура просит признать «недействительной (ничтожной) сделку по приобретению 100% долей в уставном капитале ООО “Туапсинский морской коммерческий порт”, заключенную между… “Вониксель Лимитед” (Vonixel Limited) и Новрузовым Ш. Н. оглы» и применить последствия недействительности этой сделки «в виде взыскания в доход Российской Федерации 100% долей в уставном капитале ООО “Туапсинский морской коммерческий порт”, а также признать “недействительной (ничтожной) сделку по приобретению 100% долей в уставном капитале ООО “Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт”, заключенную между Новрузовым Ш. Н. оглы и Басиным О. Е., и в таком же порядке обеспечить взыскание “в доход Российской Федерации 100% долей в уставном капитале ООО “Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт”, принадлежащие Новрузову Ш. Н. оглы”.