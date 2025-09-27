Кубанский суд арестовал активы порта Туапсе

Согласно данным картотеки, активы этих компаний и имущество всех ответчиков уже арестованы судом. Иск и ходатайство об обеспечительных мерах поданы заместителем Генпрокурора РФ к Новрузову Шахлар Новруз оглы, которому принадлежит «Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт», Басину Олегу и иностранной компании «Вониксель Лимитед» (VONIXEL LIMITED BVI), которой, как сказано в определении, принадлежит «Туапсинский морской коммерческий порт» («ТМКП»).
Как следует из определения, Генеральная прокуратура просит признать «недействительной (ничтожной) сделку по приобретению 100% долей в уставном капитале ООО “Туапсинский морской коммерческий порт”, заключенную между… “Вониксель Лимитед” (Vonixel Limited) и Новрузовым Ш. Н. оглы» и применить последствия недействительности этой сделки «в виде взыскания в доход Российской Федерации 100% долей в уставном капитале ООО “Туапсинский морской коммерческий порт”, а также признать “недействительной (ничтожной) сделку по приобретению 100% долей в уставном капитале ООО “Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт”, заключенную между Новрузовым Ш. Н. оглы и Басиным О. Е., и в таком же порядке обеспечить взыскание “в доход Российской Федерации 100% долей в уставном капитале ООО “Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт”, принадлежащие Новрузову Ш. Н. оглы”.
В качестве обеспечительных мер суд согласился арестовать движимое и недвижимое имущество обеих фигурирующих компаний и обоих соответчиков — Шахлара Новрузова и Олега Басина.
«Суд… Определил: наложить арест на всё недвижимое, а также движимое имущество, принадлежащее ООО “Туапсинский морской коммерческий порт”, ООО “Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт”, в том числе транспортные средства, доли (акции) юридических лиц, объекты интеллектуальной собственности, за исключением произведенной продукции и товаров, не являющихся основными средствами, подлежащих реализации по договорам и контрактам, в том числе государственным и муниципальным, сырья, комплектующих, материалов для осуществления хозяйственной деятельности, производства продукции, оказания услуг и выполнения работ», — говорится в постановлении Арбитражного суда Краснодарского края.
Кроме того, арестованы и все доли в уставных капиталах указанных юрлиц (портов). Имущество ответчиков арестовано, им запрещено открывать новые банковские счета.
«Наложить арест, не исключающий пользование арестованным имуществом, на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности Новрузову Шахлар Новруз оглы, Басину Олегу Ефимовичу, включая транспортные средства, объекты интеллектуальной собственности, акции и доли в уставных капиталах коммерческих организаций, денежные средства, в том числе находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях, включая денежные средства», — говорится в судебном документе.
Третьими лицами по иску проходят порт (ООО «ТМКП» и ООО «Предприятие ТМКП», Федеральная антимонопольная служба и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Предварительное заседание назначено на 17 сентября 2025 года.
В сентябре Краснодарский краевой суд арестовал владельца ООО «Предприятие “Туапсинский морской коммерческий порт” и ресторана “Старый Баку” в Краснодаре Шахлара Новрузова, которому вменяется попытка хищения недвижимости на 919 миллионов рублей. Для этого, согласно данным постановления Краснодарского краевого суда, он вместе с другими лицами по предварительному сговору представил в Прикубанский районный суд фальшивое свидетельство о заключении брака. Следователи УФСБ России по Краснодарскому возбудили уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество.
Компания-соответчик «Вониксель Лимитед» зарегистрирована на Британских Виргинских островах и выступает учредителем ООО «ТМКП», свидетельствуют данные сайта rusprofile.ru, где в открытом доступе находятся данные о компаниях. Генеральный директор «ТМКП», согласно данным сайта, — Александр Вовк.