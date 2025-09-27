В Калужской области при пожаре в квартире погибли четверо, включая детей

В городе Боровск Калужской области в результате пожара в многоквартирном доме погибли четыре человека, в том числе трое детей, сообщили в пресс-службе МЧС России.
По информации ведомства, пожар произошел в трехкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного дома, также отмечалось сильное задымление в подъезде.
При тушении пожара были обнаружены тела троих детей 15, 6 и 3 лет, а также 50-летнего мужчины. С верхних этажей с помощью спасательных устройств были эвакуированы шесть человек. На месте происшествия работали психологи МЧС России.
Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. К тушению были привлечены 19 человек и семь единиц техники. Причину пожара устанавливают дознаватели ведомства.
