В Калужской области при пожаре в квартире погибли четверо, включая детей

При тушении пожара были обнаружены тела троих детей 15, 6 и 3 лет, а также 50-летнего мужчины.

Источник: Аргументы и факты

В городе Боровск Калужской области в результате пожара в многоквартирном доме погибли четыре человека, в том числе трое детей, сообщили в пресс-службе МЧС России.

По информации ведомства, пожар произошел в трехкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного дома, также отмечалось сильное задымление в подъезде.

При тушении пожара были обнаружены тела троих детей 15, 6 и 3 лет, а также 50-летнего мужчины. С верхних этажей с помощью спасательных устройств были эвакуированы шесть человек. На месте происшествия работали психологи МЧС России.

Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. К тушению были привлечены 19 человек и семь единиц техники. Причину пожара устанавливают дознаватели ведомства.

Ранее в Петербурге женщина погибла при пожаре в день продажи квартиры мошенникам.