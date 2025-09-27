Минобороны РФ расширит список заболеваний для мобилизационного контракта: какие болезни туда добавят

В соответствии с данным документом, размещенным на официальном портале правовых актов, список заболеваний увеличен до 35 позиций вместо прежних 26. В обновленный перечень, в частности, были добавлены такие заболевания, как сахарный диабет всех типов (ранее учитывался только диабет I типа), а также патологии, врожденные аномалии развития и последствия травм аорты, основных и периферических артерий и вен, лимфатических сосудов при умеренных нарушениях кровообращения и функций.