Четыре человека погибли в аварии с грузовиком в Татарстане

Водитель и три пассажира погибли при столкновении с грузовым автомобилем на трассе в Елабужском районе Республики Татарстан. Об этом в субботу, 27 сентября, сообщила региональная прокуратура.
ДТП произошло на 1023-м километре автодороги М7 «Волга».
— В нарушение ПДД водитель грузовика Volvo 1985 года рождения в составе с полуприцепом при развороте не уступил дорогу машине ВАЗ-2114 и столкнулся с ней, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Водитель легкового автомобиля 1998 года рождения, женщина и двое мужчин-пассажиров погибли.
По факту аварии с четырьмя погибшими проводится проверка.
В этот же день женщина-пешеход погибла в ДТП на территории ТиНАО, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции. По предварительным данным, на 63-м км Киевского шоссе водитель легковой машины совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте.