Военные уничтожили 11 беспилотников над тремя регионами России

Средства ПВО уничтожили 11 вражеских беспилотников над Ростовской, Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

11 беспилотников ВСУ были уничтожены за три часа.

Средства ПВО уничтожили 11 вражеских беспилотников над Ростовской, Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в telegram-канале ведомства. Над Ростовской областью было уничтожено шесть БПЛА, над Курской — три, над Белгородской — еще два беспилотника.

Ранее над территориями этих же областей было уничтожено семь БПЛА. Три беспилотника было сбито в небе над Курской областью. По два дрона ВСУ сбито над территориями Белгородского и Брянского регионов.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше