Военные уничтожили 11 беспилотников над тремя регионами России

11 беспилотников ВСУ были уничтожены за три часа.
Средства ПВО уничтожили 11 вражеских беспилотников над Ростовской, Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в telegram-канале ведомства. Над Ростовской областью было уничтожено шесть БПЛА, над Курской — три, над Белгородской — еще два беспилотника.
Ранее над территориями этих же областей было уничтожено семь БПЛА. Три беспилотника было сбито в небе над Курской областью. По два дрона ВСУ сбито над территориями Белгородского и Брянского регионов.