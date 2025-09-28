Главный аэропорт Польши закрыли до утра 28 сентября

Изменение регламента работы аэропорта повлекло за собой отмену двух рейсов — из Гамбурга и Копенгагена. Кроме того, рейс из Мальты перенаправили на посадку в аэропорт города Катовице, а еще два самолета — из Лондона и Парижа — приземлились в варшавском аэропорту Модлин.