Средства ПВО уничтожили 11 беспилотников ВСУ над территорией трех областей

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 11 дронов ВСУ над тремя российскими регионами. Об этом в субботу, 27 сентября, сообщило Министерство обороны России.
— С 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были уничтожены 11 украинских беспилотников: шесть — над Ростовской областью, три — над Курской областью и два — над Белгородской областью, — сказано в Telegram-канале ведомства.
В этот же день российские военные уничтожили восемь украинских БПЛА над Астраханской областью. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин, отметив, что целью беспилотников ВСУ были объекты промышленного сектора.
Он уточнил, что падение обломков привело к локальным возгораниям, но пожарные быстро ликвидировали огонь.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали ракетами поселок Белая Березка Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз отметил, что при вражеских ударах возникли возгорания, жилые дома и другие постройки были повреждены.