Расчёты ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников за три часа над регионами РФ

Согласно информации ведомства, шесть дронов сбиты над Ростовской областью, три — над Курской областью. Ещё два БПЛА перехватили над Белгородской областью.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на дальность беспилотников, обломки которых были найдены в Польше. Дроны имели меньшую дальность полёта, чем расстояние от российской границы до республики. Он подчеркнул готовность России к совместному расследованию инцидента с анализом обломков, а также заявил, что российские БПЛА и ракеты не направлены на государства ЕС или НАТО.
