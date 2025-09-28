ВСУ обстреляли Шебекино, есть пострадавшие

«Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, спины, плеча и руки, а также женщину с осколочными ранениями руки и головы бригады скорой доставляют в городскую больницу № 2 г. Белгорода. У третьей пострадавшей — ранение глаза и осколочное ранение грудной клетки. Бригада СМП транспортирует её в областную клиническую больницу», — сообщает губернатор в telegram-канале.