МИД Кубы: в Карибском море нависла угроза войны из-за развертывания сил США

Угроза войны возникла в Карибском бассейне на фоне развертывания Военно-воздушных и Военно-морских сил США. Об этом заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья, выступая на общих прениях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Угроза войны возникла в Карибском бассейне на фоне развертывания Военно-воздушных и Военно-морских сил США. Об этом заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья, выступая на общих прениях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«В Карибском море сегодня нависла угроза войны, так как там происходит развертывание Военно-воздушных и Военно-морских сил США. Это совершенно неоправданно, с ракетами, высадкой десанта, а также с ядерными подводными лодками», — процитировало ТАСС слова главы МИД.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп заявил об уничтожении трех «наркотеррористов» в международных водах.

Паррилья назвал недостоверным объяснение Вашингтона о якобы борьбе с наркоторговлей, используемое в качестве формального предлога для расширения военного присутствия. Действия США не имеют оправданий и существенно дестабилизируют ситуацию в регионе, подчеркнул министр, выражая солидарность с Венесуэлой и ее президентом Николасом Мадуро.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о продолжении военных операций в Карибском море после уничтожения американскими силами судна с наркотиками. Вашингтон подчеркивает необходимость усиления контроля в регионе, при этом власти Венесуэлы обвиняют США в попытках дестабилизировать ситуацию и втянуть регион в конфликт.

