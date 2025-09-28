МИД Кубы: в Карибском море нависла угроза войны из-за развертывания сил США

Куба осудила действия США с развертыванием войск.
Угроза войны возникла в Карибском бассейне на фоне развертывания Военно-воздушных и Военно-морских сил США. Об этом заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья, выступая на общих прениях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«В Карибском море сегодня нависла угроза войны, так как там происходит развертывание Военно-воздушных и Военно-морских сил США. Это совершенно неоправданно, с ракетами, высадкой десанта, а также с ядерными подводными лодками», — процитировало ТАСС слова главы МИД.
Паррилья назвал недостоверным объяснение Вашингтона о якобы борьбе с наркоторговлей, используемое в качестве формального предлога для расширения военного присутствия. Действия США не имеют оправданий и существенно дестабилизируют ситуацию в регионе, подчеркнул министр, выражая солидарность с Венесуэлой и ее президентом Николасом Мадуро.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о продолжении военных операций в Карибском море после уничтожения американскими силами судна с наркотиками. Вашингтон подчеркивает необходимость усиления контроля в регионе, при этом власти Венесуэлы обвиняют США в попытках дестабилизировать ситуацию и втянуть регион в конфликт.