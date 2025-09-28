Ричмонд
Над регионами РФ уничтожены 17 дронов ВСУ

Семнадцать украинских беспилотников самолетного типа были уничтожены средствами противовоздушной обороны России с 23:00 до полуночи 27 сентября. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своем официальном заявлении. В ведомстве уточнили, что атаки беспилотников были зафиксированы сразу в нескольких регионах страны.

ПВО уничтожили БПЛА над Ростовской, Белгородской, Воронежской областями и Крымом.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссия отражает удары украинских дронов: какие регионы в зоне риска. Онлайн-трансляция.

«27 сентября с 23.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны РФ. В министерстве подчеркнули, что все цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы.

По данным оборонного ведомства, наибольшая активность украинских БПЛА наблюдалась в Белгородской области — там сбиты семь дронов. Еще шесть аппаратов уничтожены над территорией Воронежской области, три — в небе над Ростовской областью, один — над Крымом.

В течение трех часов, с 20:00 до 23:00 по московскому времени, подразделения противовоздушной обороны России уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из общего числа сбитых дронов шесть были ликвидированы в воздушном пространстве Ростовской области, три — над Курской областью и еще два — в небе над Белгородской областью.

