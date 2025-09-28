Три человека ранены в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области

В Шебекино Белгородской области три сотрудника одного из производственных предприятий пострадали в результате атаки двух украинских дронов. Об этом в субботу, 27 сентября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
— Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, спины, плеча и руки, а также женщину с осколочными ранениями руки и головы бригады скорой помощи доставляют в больницу. У третьей пострадавшей — ранение глаза и осколочное ранение грудной клетки, — написал он в Telegram-канале.
Информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.
Силы противовоздушной обороны с 20:00 до 23:00 по московскому времени ликвидировали 11 дронов ВСУ над тремя российскими регионами, сообщило Министерство обороны РФ.
В этот же день российские военные уничтожили восемь украинских БПЛА над Астраханской областью. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин, отметив, что целью беспилотников ВСУ были объекты промышленного сектора. Он уточнил, что падение обломков привело к локальным возгораниям, но пожарные быстро ликвидировали огонь.