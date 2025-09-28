В Дагестане пассажирский поезд столкнулся с машиной

«На железнодорожном переезде станции Манас Северо-Кавказской железной дороги произошло столкновение автомобиля с пассажирским поездом сообщением Москва — Дербент. Махачкалинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении.
Как пояснили ТАСС в правоохранительных органах, по предварительным данным, в ДТП погиб человек, находившийся в автомобиле. Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются.