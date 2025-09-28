Захарова: Европа мухлюет с санкциями по Ирану

«Сначала стороны должны разбирать претензии в механизме по разрешению споров. И только если все зашло в тупик — выносить вопрос в СБ ООН. Этот механизм, вопреки утверждениям “евротройки”, не был задействован. Лондон, Париж и Берлин эти этапы пропустили и сразу подали бумагу в Совбез. С точки зрения международного права это выглядит как мухлеж: если ты сам нарушаешь правила, то теряешь право пользоваться прописанными в них механизмами», — высказалась Захарова.